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HGS ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır plakadan HGS cezası öğrenme

Sürücülerin araçlarında bulunan ve HGS geçişlerde kolaylık sağlayan HGS bakiye sorgulama işlemi nasıl olur araştırması yapılıyor. Birçok vatandaş HGS geçiş kartlarında ne kadar para olup olmadığını merak ediyor. Peki HGS bakiye sorgulama nasıl olur, HGS plakadan ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır?

HGS bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır, HGS geçiş kartı ceza sorgulaması plakadan nasıl yapılr araştırması yüz binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. HGS geçiş noktalarından yetersiz bakiye ile geçiş yapan vatandaşlar, geçiş ihlali yapmış bulunuyorlar.

Peki, HGS ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detayları bulabileceğiniz haberimiz…

HGS CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

HGS ceza sorgulama işlemini, SGK sorgulamadan, sicil kaydı sorgulamasına kadar diğer pek çok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz e-Devlet Kapısı’ndan gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun dışında PTT resmi internet sitesinden yapılabilir.

e-devlet Kapısı sorgulaması için;

-Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Sisteme giriş sağlayabilmeniz için TV kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekmekte. Eğer e-devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

-Sisteme giriş sağladıktan sonra Hizmetler bağlantısından PTT Genel Müdürlüğü’nü açın. Burada bulunan hizmetler listesinden ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama” bağlantısına tıklayın. Sayfa açıldığı zaman otomatik olarak varsa cezalar listelenir.

Tüm bunların dışında bu linke tıklayarak da direk olarak e-devlet içindeki PTT Genel Müdürlüğü sayfasındaki ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama” sayfasına gidebilirsiniz.

PTT ile sorgulamasında ise;

PTT internet sitesinden yapılır. İnternet sitesi üzerinden ‘’Geçiş İhlali Sorgula” bağlantısı ile HGS geçiş ceza bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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