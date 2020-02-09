Hulusi Akar uyardı: İdlib'e ikmal faaliyetlerimize engelleme olursa gereğini yaparız

"İdlib'deki gözlem noktalarımız elbette mutabakat çerçevesinde kalacaktır. Bu kapsamda ikmal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Yetkili arkadaşlarımız Rus muhataplarıyla görüşerek koordine ediyor. Buna rağmen bir engelleme olursa çok açık ifade ediyoruz, gereğini yaparız" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de askerlerin Suriye ordusunun açtığı ateşte hayatını kaybetmesi ve Suriye'deki durumla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ölürsek şehit, kalırsak gazi"

-Kararlılığımız şudur: Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı ile asil milletimizin huzur ve refahı söz konusudur. Bunlara yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışıyla sürdürüyoruz, sürdürmekte kararlıyız. Bunu muhataplarımıza böyle söyledik. Söylüyoruz.

"Dünya ve bölge barışına katkı sağlamaktayız"

-Özellikle son yıllarda Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası bir özne olmuştur. Yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla dün olduğu gibi bugünde Suriye’den Libya’ya, Katar’dan Kosova’ya, Afganistan’dan Somali’ye kadar pek çok yerde asil milletimizin hak ve hukukunu korurken diğer taraftan da dünya ve bölge barışına katkı sağlamaktayız.

"Engelleme olursa gereğini yaparız"

-İdlib'deki gözlem noktalarımız elbette mutabakat çerçevesinde kalacaktır. Bu kapsamda ikmal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yetkili arkadaşlarımız Rus muhataplarıyla görüşerek koordine ediyor. Buna rağmen bir engelleme olursa çok açık ifade ediyoruz, gereğini yaparız.