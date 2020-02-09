Konyaspor'da Aykut Kocaman donemi sona erdi

İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de üst üstü alınan kötü sonuçların ardından İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

''Karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık''

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adama teşekkür edilirken, şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Aykut Kocaman'ın son döneminde Konyaspor

44 maç - 9 galibiyet - 20 beraberlik - 15 mağlubiyet - 39 gol attı - 52 gol yedi - Maç başına 1,07 puan.



3'üncü kez yeşil beyazlı takımın başına getirilmişti

Aykut Kocaman, 2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3'üncü kez yeşil beyazlı takımın başına getirilmişti. Tecrübeli teknik adam bu sezon takımın başında çıktığı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

'Aykut istifa' sloganları atılmıştı

Süper Lig'in 21'inci haftasında dün sahasında Yukatel Denizlizpor ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'da maçın son düdüğü ile birlikte taraftarlar tribünlerden 'Aykut istifa' sloganları atmıştı.

“Ben de tribünde taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm”

Bir gazetecinin, taraftarların maçın sonunda kendisini istifaya çağırmasının sorulması üzerine Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullanmıştı; “Ben de tribünde taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm. Bir yere bir iğneyi batırmak istiyorsan çuvaldızı önce kendime batırmaya çalışan bir insanım. Ortada öyle çok bir başarı hikayesi olduğunu söylemek zor. Taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Ama öbür taraftan da hem benim adıma, hem Konyaspor adına Konya şehri için çok istenen bir durum olmadığını biliyorum. Üzücü tabii. Haklı insanlar.

“Her türlü karara saygılıyım”

Yaklaşık 17 maçtır sahanda tek galibiyet almışsın ve bu takımların da en büyük bağı içerideki maçlarsa, takımda bunu başaramıyor, yani kazanamıyorsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp bir şeylere itiraz etmesinin bir anlamı yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi de hem Rizespor maçından sonra hem de ilk yarının sonundaki Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Konyaspor Kulübü’nün bu konuda her türlü tasavvufunda hiçbir beklentim olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Hiçbir beklentim olmadan her türlü karara saygılıyım”



