Hatay'da kendini yakan adamın eski eşinden olay açıklamalar

HATAY'da kendini yakarak Türkiye'nin gündemine oturan Adem Yarıcı'nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi.

Adem Yarıcı'nın eski eşi Bahar Yarıcı, şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim.

"Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım"

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

"Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı"

Adem Yarıcı'nın Antakya Saraykent'te oturan acılı annesi Ayşe Yarıcı, olayla ilgili şu ifadelerini kullanmıştı: Oğlum çocuklarını bıraktı gitti kendi kendini yaktı. Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı. Paraları yoktu, pulları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu. Boyacıydı iş bulamıyordu. 3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti, ben bakacağım. Bizlere yetkililer yardım etsin.

"En son ona 20 TL sigara parası verdim"

Ablası Yıldız Ergüder ise şunları kaydetmişti: Kardeşim iş bulamıyordu. En son ona 20 TL sigara parası verdim. Dedim; 'Kardeşim nereye gidiyorsun?' Cevap vermedi. Çayını içti çıktı. Sonradan duyduk ki kendini yakmış. Hastaneye yetiştiremedik. Yolda ambulansta kalp krizinden ölmüş, yetiştiremedik.