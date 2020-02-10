Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Şahitler ortaya çıktı meğer herşey...
KONYA'daki Kadir Şeker olayı ülke gündemine oturdu. Üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, şiddet gören parktaki bir kadını yardım etmek isterken katil oldu. Kadir Şeker tutuklanırken olaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
Üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadının yardım çığlıklarını duyunca ona yardım etmek için koştu. Kadını döven Özgür Duran’a engel olmak isteyince onun şiddetine maruz kaldı. Boğuşma sırasında Kadir Şeker boğazını sıkmaya başlayan Özgür Duran'dan kurtulmak için cebindeki meyve bıçağını çıkardı. Yere düşerken Özgür Duran da onunla birlikte düştü ve bıçak onun kalbine denk geldi. Bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'e tüm ülkeden destek yağıyor. Olaya dair yeni detaylar ve yeni ifadeler ortaya çıktı.
Kadir Şeker'in hayatını karartan olay bu parkta yaşandı. Evine giderken kadının çığlıklarına kayıtsız kalmayan Kadir Şeker, kazara katil oldu. İlk duruşmada tutuklanan Kadir Şeker cezaevinde adalet beklerken olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Savcılık Kadir Şeker'i olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptıracak. Olaya ilişkin yeni tanık ifadeleri de Kadir Şeker'in anlattıklarını doğrular nitelikte çıktı.
Parktaki olayı duyup ihbarda bulunan Meryem Ö. ile eşi gördüklerini anlattılar. Evde bulunduğu sırada bağırış, çığlık sesleri üzerine mutfağın penceresinden baktığını anlatan Meryem Ö., şunları anlattı:
-“Pencereden parka baktım. Kameriye içindeki bir adam dışarıdaki zayıf, uzun boylu, sırt çantalı birine bağırıyor, çok ağır hakaret ve küfürler ediyordu. Sırt çantalı şahıs hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kameriyedeki şahıs yine küfürler ederek dışarı çıktı. ‘Niye karışıyorsun’ diyerek sırt çantalı şahsın yanına geldi. Küfürlerine devam etti. Bir tekme ve yumruk attığını gördüm”.
Gitmek istedi ama saldırdı
Meryem Ö.’nün kocası Mustafa Ö. ise ifadesinde şunları anlattı:
-“Saat 21.15 sıralarında park tarafından gürültüler gelmeye başladı. Eşimle camdan baktık. Zayıf, uzun boylu, sırt çantalı biri vardı. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Yürüyordu. Parktaki kameriyeden bir şahıs yürüyen adamın arkasından küfürler ederek çıktı. Çantalı şahsa doğru giderek tekme attı. Tekme atan şahıs yere düştü. Sırt çantalı şahsın elleri cebindeydi. Yerdeki şahısa birkaç tekme attı ve oradan uzaklaştı. Daha sonra bir kadın yere düşen adamın yanına geldi. Adam yerden kalktı ama sonra tekrar yere yığıldı. Kadın ‘ambulans’ diye bağırmaya başladı. Ben de 112’yi aradım. Çantalı şahsın yüzünü görmedim.”