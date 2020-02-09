Jandarmayı 'Amcam MHP ilçe başkanı' diye tehdit etmişti! MHP'li isimden açıklama

Jandarma ekiplerini "Benim amcam MHP ilçe başkanı" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti. MHP ilçe başkanı Dursun Gülünay, kendisinin böyle bir akrabası olmadığını belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan bir kişi Sinop'un Boyabat ilçesine giderken jandarma trafik ekipleri tarafından durduruldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K, 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

Trafik cezası yazılan sürücü, amcasının MHP ilçe başkanı olduğunu söyleyerek kamera kaydı yapılmasına rağmen jandarma ekiplerine hakaret edip, tehditler savurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP ilçe başkanı Dursun Gülünay ise kendisinin böyle bir akrabası olmadığını belirterek, "Yaptığımız araştırmada şahsın 2017 yılında partimizden istifa eden Turan Kaya'nın ismini zikrettiği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Benim amcam MHP İlçe Başkanı"

Ehliyetine el konulan A.K, cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, büyük tepki çeken şu ifadeleri kullandığı kameraya yansıyor: Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz.

"Böyle bir akrabam yok"

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'ye 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.

MHP'nin Vezirköprü ilçe başkanı Dursun Gülünay, görüntülerin sosyal medya yayılması üzerine bir açıklama yaparak, şahısla bir akrabalığının olmadığına söyledi.

"Partimizle bağlantısı ve ilişiği yoktur"

Gülünay, sözlerine şöyle devam etti: Görevini icra eden Boyabat Jandarma trafik ekiplerine edep dışı bir üslupla tepki gösteren ve kendisini MHP Vezirköprü İlçe Başkanının yeğeni olarak tanıtan şahsın, ne partimizle ne de ilçe teşkilatımızla herhangi bir bağlantısı ve ilişiği yoktur. Olamaz da! Yaptığımız araştırmada şahsın 2017 yılında partimizden istifa eden Turan Kaya'nın ismini zikrettiği anlaşılmaktadır.

"Bu terbiyesizliği asla tasvip etmiyoruz"

Adli Makamların şahıs hakkında gereğini yerine getireceğinden ve bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görevini icra eden kolluk kuvvetlerimize yapılan bu terbiyesizliği asla tasvip etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması temennisi ile görevli personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.