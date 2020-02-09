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Milli boksörlerden bir altın, iki bronz madalya

Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen boks turnuvasında milli boksörler bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Takımı, 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda bir altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla sona erdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlık faaliyetleri kapsamında yer alan turnuvada 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fin rakibi Elina Gustafsson'u yenerek altın madalya elde etti. Kadınlar 75 kiloda Şennur Demir ve erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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