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Tuncay Şanlı'dan penaltı isyanı: Fenerbahçe ligden çekilsin

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, hakemlerin sarı-lacivertli takımın maçlarında kasıtlı kararlar verdiğini ifade ederken 'Ligden çekilme' iddiasını ortaya attı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından gündemin 1 numaralı ismi maçın hakemi Ümit Öztürk oldu. Sarı lacivertli camia, Ümit Öztürk'e adeta ateş püskürürken, bu isimlerden biri de Tuncay Şanlı oldu.

''VAR kayıtlarını ne zaman açıklayacaksınız''
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından canlı yayın sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi ve VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Tuncay Şanlı "Bu hafta VAR kayıtlarını açıklamayacaksanız, ne zaman açıklayacaksınız? Fenerbahçe maçındaki konuşmaları, özellikle saat 17:00'deki Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaki o penaltı kararlarındaki kayıtları açıklamayacaksınız, bir daha ne zaman açıklarsınız?" dedi.

"O zaman ligden çekilelim"
Tuncay Şanlı, hakemlerin sarı-lacivertli takımın maçlarında kasıtlı kararlar verdiğini iddia ederken 'Ligden çekilme' iddiasını ortaya attı. Tuncay Şanlı canlı yayın sırasında "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim. Temiz Türk futbolundan bahsetmek artık imkansız." ifadelerini kullandı.

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