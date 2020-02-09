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Karabük'te yarın okullar tatil mi oldu 10 Şubat son kar tatili haberi

Karabük'te okullar tatil mi, yarım yani 10 Şubat Pazartesi günü Karabük'te okullar kar tatili mi oldu araştırması başladı. Karabük'te kar yağışı arttı meteorolojinin hava durumu raporu korkuttu. Karabük Valiliği 10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı ve Karabük'te okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.

Karabük'te okullar yarın tatil mi, Karabük valiliği 10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı. Karabük'te geceden başlayan kar yağışı etkisini arttırdı ve okullar Karabük'te yarın tatil oldu. Karabük valiliği kar tatili açıklaması yaptı. Yarın Karabük'te il genelinde okullar tatil olacak. 

Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi

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