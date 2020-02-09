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Kayseri'de 4 gol var kazanan yok

Hes Kablo Kayserispor iki kez öne geçtiği maçta sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 4 gol çıkarken taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Ev sahibi Kayserispor maçın 41. dakikasında penaltı kazandı. Bernard Mensah'ın kullandığı penaltı golle sonuçlanırken birkaç dakika sonra bu kez Antalyaspor penaltı kazandı ve 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün vuruşuyla skor 1-1'e geldi.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısına Kayserispor erken bir golle başladı. Henüz 46. dakikada takımın etkili isimlerinden Pedro Henrique attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

Beraberliği arayan Antalyaspor'un yeni yıldızı Lukas Podolski 78. dakikada oyuna girerken Alman futbolcu 79. dakikada topu filelerle buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı iptal edildi. İptal edilen golden 2 dakika sonra ise Antalyasporlu Fredy sahneye çıktı ve attığı golle maçı 2-2'ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 12, Antalyaspor ise 19 puana ulaştı

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