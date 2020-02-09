Ertem Şener'den 'Devlet Trabzonspor'u şampiyon yapacak' iddiasına yanıt

Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener, Trabzonspor'un evlet desteğiyle şampiyon yapılacağı iddiasıyla ilgili olarak 'Ya devletin işi gücü yok Trabzonspor'u şampiyon yapmakla mı uğraşacak? Devletin Trabzon'la işi yok gaza gelmeyin.' dedi.

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Hakem Ümit Öztürk, maçın son dakikasında Fenerbahçe'nin penaltısını vermeyince sarı-lacivertli camia TFF'yi topa tutarken futbol kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi.

''Devlet kendi derdine düşmüş''

Devlet desteğiyle Trabzonspor'un şampiyon yapılacağı iddiası ortalıkla dolanırken Ertem Şener, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

''Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor, devlet Trabzonspor'u şampiyon yapacak. Ya devletin işi gücü yok Trabzonspor'u şampiyon yapmakla mı uğraşacak? Allah aşkına u tip cahil, sıkıntılı düşüncelerden uzak durun. Devlet kendi derdine düşmüş. Devlet, güneydoğuda, devlet Van'da devlet Van'da devlet Malatya'da, devlet yurt dışında devlet masada haklarını arıyor. Devletin Trabzon'la işi yok gaza gelmeyin. İnanın buna.

''O zaman siyaset karıştırılmıyor da bugün mü karıştırılıyor''

Bundan iki ay öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin Divan Kurulu'nda 25. yıl rozetini taktı. O zaman kimse dedi mi 'Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak.' O zaman siyaset karıştırılmıyor da bugün mü karıştırılıyor.