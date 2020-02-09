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Trabzon kar tatili 10 Şubat valilik duyurdu okullar 2 gün tatil

Trabzon'da okullar tatil mi, yarım yani 10 Şubat Pazartesi günü Trabzon'da okullar kar tatili mi oldu araştırması başladı. Trabzon'da kar yağışı arttı meteorolojinin hava durumu raporu korkuttu. Trabzon Valiliği 10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı ve Trabzon'da okulların yarın ve 11 Şubat salı tatil olduğunu açıkladı.

Trabzon'da okullar yarın tatil mi, Trabzon valiliği 10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı. Trabzon'da geceden başlayan kar yağışı etkisini arttırdı ve okullar Trabzon'da yarın tatil oldu.Trabzon valiliği kar tatili açıklaması yaptı. Yarın Trabzon'da il genelinde okullar tatil 2 gün tatilolacak. 

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 2 gün ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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