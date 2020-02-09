Siyasiler Yenikapı'daki Büyük Kudüs Mitingi'nde buluştu!

YENİKAPI'da düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'nde Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.
Saadet Partisi, 60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle, ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" adı altında açıkladığı plana tepki amacıyla İstanbul Yenikapı Meydanı’nda miting düzenledi.
Mitinge SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
"Milletlerin haklarını savunmak istiyoruz" demişti
CHP'nin 37. İstanbul Kongeresi'nde mitinge katılacağını duyuran Kemal Kılıçdaroğlu "Buradan Kudüs Mitingi'ne de katılacağım. Filistinlilerin hakları ellerinden alınıyorsa mazlum milletlerin haklarını savunmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji son hava durumunu paylaştı! Çok kuvvetli olacak uyarısı