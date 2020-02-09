HABER /  SPOR

Manchester City - West Ham United maçına fırtına engeli

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak olan Manchester City-West Ham United maçı fırtına tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olması beklenen Ciara Fırtınası, bugün saat 19.30'da oynanacak olan Manchester City - West Ham United maçını erteletti.

Manchester City kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olağan dışı hava koşulları nedeniyle stadyuma gelecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla West Ham United ile oynanacak olan karşılaşma ertelenmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi! Yaka paça gözaltına alındılar
Sevgilisini döven adamı engellerken katil olan Kadir Şeker ilk ifadesini verdi
Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm açıklaması
Tuncay Şanlı'dan penaltı isyanı: Fenerbahçe ligden çekilsin
Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu: Önümüzdeki süreç iktidar
Eğitime kar molası! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil
ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan İlker Başbuğ sorusuna yanıt
Rize'de okullar tatil mi 10 Şubat Ordu Valiliği kar tatili açıklaması
Kayseri'de 4 gol var kazanan yok
Ertem Şener'den 'Devlet Trabzonspor'u şampiyon yapacak' iddiasına yanıt
Trabzon kar tatili 10 Şubat valilik duyurdu okullar 2 gün tatil
Öğrenci bileti kaç para oldu 2020 yeni zamlı bilet tarifesi
Yorumlar