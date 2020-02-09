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Rize'de okullar tatil mi 10 Şubat Ordu Valiliği kar tatili açıklaması

Rize'de okullar tatil mi, yarım yani 10 Şubat Pazartesi günü Rize'de okullar kar tatili mi oldu araştırması başladı. Rize'de kar yağışı arttı meteorolojinin hava durumu raporu korkuttu. Rize Valiliği 10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı ve Rize okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.

Rize'de okullar yarın tatil mi, Rize valiliği 10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı. Rize geceden başlayan kar yağışı etkisini arttırdı ve okullar Rize'de yarın tatil oldu. Rize valiliği kar tatili açıklaması yaptı. Yarın Rize il genelinde okullar tatil 2 gün olacak. 

Rize Valisi Kemal Çeber, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Çeber, Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

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