AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı

ANTALYA’nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Antalya'nın Serik ilçesi Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz; Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Özhaseki'nin burnu kırıldı

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti.

Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz" dedi.

Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi.