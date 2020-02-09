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Şırnak Silopi adliyesinde çok sayıda bomba düzeneği ele geçirildi

Anadolu Ajansı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki adliye binasında çok sayıda bomba düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada; önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir."

7 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili şüpheli B.Ç. ve onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y., T.B.Y., E.Ç., A.Ç., F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

Şüpheli B.Ç.'nin Silopi Adliyesinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenilirken, evinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde patlayıcı ve 29 bin 805 dolar ele geçirildi.

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