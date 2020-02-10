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Din kültürü öğretmeni 6. sınıfta okuyan 3 öğrencisini istismar etti işte cezası

İSTANBUL Bahçelievler'de 6. sınıfta okuyan 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlananan Din Kültürü öğretmeni Y.Ç.'nin cezası belli oldu.

İstanbul Bahçelievler’deki bir ortaokulda 2018’de müdür yardımcılığı yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Y.Ç. (50) iddiaya göre o dönem 6’ncı sınıf öğrencileri olan S.Y. (12), Z.A. (12) ve B.D.’yi (12) odasına çağırıp kapıyı kilitlemiş ve istismar etmişti. İddiaları yalanlayan ve Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Y.Ç.’nin cezası belli oldu.

13 yıl hapis cezası verildi

Hürriyet'in haberine göre, 45 yıla kadar hapsi istenen Y.Ç., mağdur S.Y.’ye yönelik eylemi nedeniyle ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, mağdur B.D.’ye yönelik aynı eyleminden dolayı da 6 yıl 3 ay hapse hükmetti.

İki taraf da itiraz etti

Hem sanık hem de mağdur avukatları Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme kararı onadığı takdirde ceza 5 yılın üzerinde olduğu için sanık avukatının Yargıtay’a başvuru hakkı doğuyor.

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