Fettah Tamince için kritik FETÖ kararı son söz Yargıtay'ın

İş insanı Fettah Tamince hakkındaki 'FETÖ' soruşturmasında verilen takipsizlik kararıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Verilen takipsizlik kararı Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyayı terör suçlarına bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Son kararı 16. Ceza Dairesi verecek.

Fettah Tamince hakkında 'FETÖ'den verilen takipsizlik kararıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 16. Ceza Dairesi, Tamince hakkında “FETÖ’den” yeniden soruşturma yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Fettah Tamince hakkındaki FETÖ soruşturması eski Sincan Hakimi Osman Kaçmaz tarafından yapılan suç duyurusuyla başlamıştı. İşte Tamince hakkındaki son gelişmeler.

Eski Sincan Hakimi OSman Kaçmaz başlattı

Eski Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, Tamince hakkında “zimmet, FETÖ'ye yardım”dan suç duyurusunda bulundu. Antalya Başsavcılığı, ifadesini dahi almadan Tamince için takipsizlik kararı verdi. Kaçmaz, karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını “kesin olarak” kaldırdı. Soruşturma savcısı, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme de Tamince'yi ikinci kez akladı.

Adalet Bakanlığı 'takipsizliğe' itiraz etti

Adalet Bakanlığı, bu hukuk dışı karara itiraz etti, takipsizlik kararının kaldırılması için kanun yararına bozma talebinde bulundu. Dosya, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin önüne geldi.

Son karar 16. Ceza Dairesi'nin

5. Ceza Dairesi de, 20 Ocak'ta dosyanın terör örgütlerine ilişkin suçlara bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Kararda, Tamince'nin üzerine atılı en ağır suçun ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçu olduğu anımsatıldı. Tamince hakkında 'FETÖ'den yeniden soruşturma yapılıp yapılmayacağına 16. Ceza Dairesi karar verecek.