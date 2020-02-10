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Amasya'da kar tatili! 10 Şubat

Amasya'da Valilik yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

AMASYA Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından, "İlimiz Genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü İlimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir." diye açıklama yaptı.

Vali: Kar yağışının tadını çıkarın

Vali Varol, mesajın sonunda; "Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek, kar yağışının tadını çıkarın” ifadelerine yer verdi.

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