Tokat'ta okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Tokat'ta okullar tatil edildi! Tokat Valiliği, il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
TOKAT Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.
Tokat il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Tokat Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların pazartesi tatil edilmesine karar verdi.