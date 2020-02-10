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İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, yarın Ünal Karaman ile görüşme yapacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da dün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Karaman sesleri yükseldi
Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi.

Karaman'a sıcak bakılıyor
Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Ünal Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın görüşme yapılacağı öğrenildi.

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