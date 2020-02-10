Giresun Valiliği felaketlere karşı kurban kestirdi törene katılanlara bakın

Giresun Valiliği, son dönemde ülkede meydana gelen ard arda felaketlere karşı kurban kestirdi. Törene başsavcı, alay komutanı ve emniyet müdürü de katıldı.

Erzurum’da, doğal felaketlere karşı doğaya binlerce ekmek bırakılmasının ardından benzer bir olay da Giresun’da yaşandı. Giresun Valiliği, yaşanan 'doğal felaketlere karşı' kurban kestirdi. Törene, valinin yanı sıra başsavcı, alay komutanı gibi üst düzey il protokolü katıldı. Valilik, bu etkinliği “Doğal Afet ile Kazalar Sebebiyle Valiliğimizce Kurban Kestirildi” başlığıyla paylaştı.

Her türlü kazadan beladan korunmak için

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de Valiliğimiz tarafından, son günlerde ülke genelinde meydana gelen deprem, çığ düşmesi ve uçak kazası gibi olumsuzluklara karşı kurban kestirildi. Felaketlerin tekrar yaşanmaması, güvenlik güçlerimizin ve halkımızın her türlü kaza ve beladan korunması için kurban kesildi."

Törene kimler katıldı?

Programa, Vali Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı J. Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin katıldı.