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Fenerbahçe'nin faturayı kestiği tek isim

Fenerbahçe cephesi, Alanyaspor maçının ardından yaptıkları değerlendirmelerde hakem Ümit Öztürk’ten daha ziyade VAR’ın başındaki hakem Serkan Tokat’a faturayı kesti.

Fenerbahçe’de 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler özellikle son dakikada verilmeyen penaltıyla ilgili adeta isyan etti.

Milliyet'te yer alan habere göre; maçın ardından kulüpte yapılan değerlendirmede hakem Ümit Öztürk’ten ziyade esas sorunun VAR’da ve VAR Hakemi Serkan Tokat’ta olduğu ifade edildi. Bu konuyla ilgili tespit yapılırken de şu detay ve vurgu öne çıktı.

Jailson’un pozisyonunda haklı bulundu
Sarı-lacivertlilerin hakem Ümit Öztürk’ün maçta Jailson’un eline çarpan ilk topta penaltı pozisyonunda doğru karar verdiğini belirttiği kaydedildi. Pozisyonun çok hızlı geliştiği ve topun bir anda yön değiştirdiği tespiti yapıldı. Zaten maçın ardından bazı hakem yorumcuları benzer şekilde Jailson’un pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.

Serkan Tokat, orta hakemi uyarmadı
Ancak bu kararın ardından VAR Hakemi Serkan Tokat’ın Ümit Öztürk’ü uyarısı ve çağrısı sonrası karar değişti. Aynı VAR hakeminin çok daha net bir pozisyonda ise hakem Ümit Öztürk’ü uyarmamasına dikkat çekildi.

Çifte standart
Jailson’da olmayan penaltı için Öztürk’ü uyaran ve bir anlamda kararını değiştiren VAR Hakemi Serkan Tokat’ın net ve açık bir penaltıda ise Öztürk’ü uyarmaması büyük tepki çekti.

Ümit Öztürk’ün odasına gitmek istediler
Sarı-lacivertli futbolcular maçın ardından pozisyonları soyunma odasında tekrar izledi. Özellikle son dakikadaki tartışmalı penaltı pozisyonunu izleyen futbolcular büyük bir tepki gösterdi. Pozisyonda yanlış karar verildiğini göstermek için hakem Ümit Öztürk’ün odasına gitmek isteseler de başarılı olamadı.

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