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Bakan Berat Albayrak'tan ücret ve komisyon indirimi sonrası önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün sabah açıklanan ve vatandaşı sevindiren banka komisyonlarına indirim kararı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu sabah alınan kararla banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda fiyatları düşürdü. 

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şunları söyledi;

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