Merve Özbey kimdir yaşı kaç Kenan Koçak ile evlendi

Genç şarkıcı Merve Özbey, görkemli bir düğünde uzun süredir aşk yaşadığı iş adamı Kenan Koçak ile evlendi. Gösterişli bir gelinlik tercih eden Merve Özbey'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Merve Özbey kimdir, aslen nereli eşi Kenan Koçak ne iş yapıyor?

Sevilen pop şarkıcısı Merve Özbey dün akşam birçok ünlü ismin katıldığı görkemli bir düğünle iş adamı Kenan Koçak ile evlendi. İhtişamlı düğün sosyal medyanın da konusu oldu. Peki Merve Özbey'in uzun süredir aşk yaşadığı iş adamı eşi Kenan Koçak kim, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları ise merak konusu oldu.

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi alan Merve Özbey’i ilk keşfeden Ebru Gündeş oldu. Helal Ettim ve duman şarkılarıyla ünlü Merve Özbey hakkında merak edilenler…

MERVE ÖZBEY KİMDİR: Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 İstanbul doğumlu Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği “Duman” ve “Helal Ettim” şarkılarıyla Türkiye’de ün kazandı.

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, aslen Erzurum’ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey’i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku’nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey’i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra “Vokalim olmak ister misin?” diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın’ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay’la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey’e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay’ın çıkardığı Proje albümünde “Duman” şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey’in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay’ın ikinci albümü olan Proje 2’de “Helal Ettim” şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey’in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay’a ait olan “Yaş Hikayesi” oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi’nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise “Topsuz Tüfeksiz” şarkısına çekildi.

KENAN KOÇAK KİMDİR: Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.