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IFAB TFF'ye bildirdi: Beşiktaş maçını tekrar ettirin

IFAB, kural hatası konusunda kendilerine danışan TFF'ye 'Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilmeli' şeklinde kararını bildirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada kural hatası yapıldığını iddia eden siyah-beyazlı yönetim müsabakanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

IFAB'dan iyi haber
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.

Maç 1-1'den itibaren tekrar edilmeli
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural hatası konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı. Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu'nun aldığı habere göre, IFAB görüşünü federasyona bildirdi. Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan IFAB'a göre Göztepe-Beşiktaş maçı 1-1'den itibaren tekrar edilmeli.

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