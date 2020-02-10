Sergen Yalçın'la Melisa Şalgam'ın samimi görüntüleri

Genç oyuncuyla yan yana: Takvim'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.