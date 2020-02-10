Sergen Yalçın'la Melisa Şalgam'ın samimi görüntüleri
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, genç oyuncu Melisa Şalgam’la yakınlaşırken “Efsane geri döndü” dedirtti.
Göreve geldikten sonra ikide iki yaparak Beşiktaş'ı toparlayan teknik direktör Sergen Yalçın, önceki akşam 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostları Talip Öztürk ve Nil Özalp ile Günay'da kutladı. Yalçın, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i ön masadan dinledi.
Genç oyuncuyla yan yana: Takvim'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.
"Efsane geri döndü": Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu.
Maçı statta izlemiş: Cumartesi günü Gündüz Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen Melisa Şalgam, gece de Sergen Yalçın'la samimi şekilde görüldü.