Tunceli Valisi paylaştı! Görüntü kirliliğinden Millet Bahçesi'ne müthiş dönüşüm!

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TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından 'Tanımakla Başlar Her Şey' hashtagi ile Tunceli'de yapılan Millet Bahçesi'nden görülmeye değer fotoğraflar paylaştı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Tunceli’de yolu olmayan, görüntü kirliliği arz eden Atatürk Mahallesinde, su kenarındaki alanlarda yaptığımız Millet Bahçesi içerisindeki İskele Marina’da artık özel anlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

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Vali Tuncay Sonel, "Evlilik teklifi yapacak bir gencimizin hazırlattığı masa..." sözleriyle paylaştığı fotoğraflar tek kelime ile muazzam.

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İşte görüntü kirliliğinden Millet Bahçesi'ne müthiş dönüşümün fotoğrafları...

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