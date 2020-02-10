HABER /  EKONOMİ

Altında son durum ne çeyrek altın kaç lira?

Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. İşte altında son durum...

İstanbul Kapalıçarşı'da geçen hafta 302,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302.40 liradan, bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 13 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 966 liradan, 973 liradan alınan Yarım Ziynet 983 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satıldı.

Altın fiyatlarındaki güncel rakamlar ise bugün itibariyle şu şekilde:

Çeyrek altın: 494,64 Lira

Yarım altın: 989,28 Lira

Gram altın: 302,32 Lira

Cumhuriyet altını: 2.027,00 Lira

Öte yandan, Afrika'da altın madeni işleten ve her yıl 50 tona yakın altın çıkaran Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu, gram altında yükselişin hızlanacağını ve kısa vadede 310-312 lira seviyelerinin test edilebileceğini ifade etti.

Hacıoğlu, Posta gazetesine yaptığı açıklamalarda "ABD-İran sorunu ötelendi ve bir noktada yine patlak verecek. Diğer yandan, dünya merkez bankaları düşük faiz ve gevşeyici politika izliyor. Dünya ekonomisindeki yavaşlama bunda etkili. Ayrıca, 2019'da maden şirketleri 9.676 ton altın üretirken bu yılki üretim tahmini 8 bin tona düşmüş durumda. Bu da arz-talep açısından fiyatların artmasında etkili olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Berat Albayrak'tan ücret ve komisyon indirimi sonrası önemli açıklamalar
Sağlık çalışanı Ayşe Karaman'ın ölümünde cinayeti işaret eden bulgu! Kanda var evde yok
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri
İstanbul'da zamlı ulaşım başladı işte yeni zamlı tarife
Kenan Sofuoğlu teklif etti ancak Erdoğan kabul etmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Merve Özbey kimdir boyu ve kilosu sosyal medyanın konusu oldu
Tecavüze uğradı görüntülerini porno sitesinde yüklediler yayından kaldırtması aylar sürdü
Esed İdlib'i yine vurdu 17 sivili katletti
AFAD Elazığ ve Malatya için toplanan toplam yardımı açıkladı
IFAB TFF'ye bildirdi: Beşiktaş maçını tekrar ettirin
Bitlis'te kar tatili yarın 10 Şubat okullar tatil mi valilik duyurdu
Yorumlar