Okullar tatil mi bugün 10 Şubat kar tatili olan iller güncel listesi
Bugün okullar tatil mi, 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller hangisi araştırması günü konusu oldu. Yurdun birçok bölgesi kara teslim oldu valilikler bir bir kar tatili haberlerini duyurdu. Bugün yani 10 Şubat'ta başta Amasya, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzurum ve Rize olmak üzere birçok lde okullar tatil edildi.
Okullar bugün tatil mi 10 Şubat kar tatili olan iller listesi artıyor valiliklerden ard arda kar tatili açıklaması geliyor. Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre özellikle Doğu ve İç Anadolu'da kar yağışı etkisini arttıracak. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi.
10 Şubat okullar tatil mi araştırması veli ve öğrencilerin gündeminde. Bugün başta Tokat, Amasya, Rize, Samsun, Sinop, Yozgat, Niğde ve Kayseri olmak üzere yurdun büyük kısmında okullar tatil edildi.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kar tatili:
Çekerek ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi. Çekerek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, 10 Şubat Pazartesi, ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Erzurum'da 20 ilçede okullar tatil:
Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.