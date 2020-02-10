Tülin Yazkan Engin Akyürek sevgili mi fotoğrafları sızdı iddiası

Sefirin Kızı dizisinde rol alan güzel oyuncu Tülin Yazkan'ın adı aynı dizide eşini oynayan Engin Akyürek ile aşk dedikodularına karıştı. İkilinin sette başlayan arkadaşlıkları iddiaya göre aşka dönüştü. Peki Tülin Yazkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Tülin Yazkan kimdir, yaşı kaç soruları günün konusu oldu. Sefirin Kızı dizisimde rol alan Tülin Yazkan iddialara göre rol arkadaşı Engin Akyürek ile aşk yaşıyor. Sette tanışan ikilinin ilişkisi zamanla aşka dönüştü. Peki Peki Tülin Yazkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Özel hayatı ile gündeme gelen Tülin Yazkan, daha önce Ufak Tefek Cinayetler dizisinde aldığı rol ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Tülin Yazkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Tülin Yazkan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyuculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Yılanların Öcü dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu daha sonra Yaz'ın Öyküsü ve Bodrum Masalı dizilerinde rol almıştır. Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan, Ebru Aykaç ve Emel Çölgeçen'in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almış ve İnci karakterini canlandırmıştır.

Güzel oyuncu, bir dönem Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de rol almıştır.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR: Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat vermektedir. Engin Akyürek, 1.87 metre boyunda, 83 kilo ve Terazi burcudur.

Engin Akyürek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Sancar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Aşk İki Hayat (Umut) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Kerem) (Sinema Filmi)

2017 – Ölene Kadar (Dağhan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kara Para Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2014 – Bir Eylül Meselesi (Tekin) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Kerim) (TV Dizisi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Mustafa) (TV Dizisi)

2007 – Kara Yılan (Nizipli) (TV Dizisi)

2006 – Kader (Cevat) (Sinema Filmi)

2004 – Yabancı Damat (Kadir) (TV Dizisi)