Sınırda sıcak saatler! İdlib'e komando ZPT obüs ve mühimmat sevkıyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan çok sayıda araç Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden İdlib'teki gözlem noktalarına sevk edildi.
Obüs, paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve mühimmat haricinde bölgedeki gözlem noktalarında görevlendirilmek üzere komando sevkıyatı da tamamlandı.
16
Burada askeri personel tarafından 20 tırdan indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
26
Çocuklardan sevgi gösterisi
Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.
36
Öte yandan Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy da, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
46