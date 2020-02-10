Fehmi Koru Kudüs mitingindeki o fotoğrafı gördü coştukça coştu

Saadet Partisi'nin çağrısıyla Yenikapı meydanında düzenlenen "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılan siyasi liderleri bir arada gören yazar Fehmi Koru, "İktidarı değiştirmeyi amaçlayan yeni dönemin yapı taşları sabırla, dikkatle ve titizlikle döşeniyor" diye yazdı.

Saadet Partisi'nin çağrısıyla Yenikapı meydanında düzenlenen "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılan siyasi liderler, AK Parti muhalifi yazar Fehmi Koru'yu adeta kendinden geçirtti.

Peki Ali Babacan'ın kuracağı yeni oluşumda yer alan Koru'ya senaryo kurdudan fotoğrafta kimler vardı?

Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (ortada), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İşte bu tablodan yola çıkan Fehmi Koru, 2023 seçimleriyle ilgili beklentisini yazısında paylaştı.

"Sandık başına gideceklere daha önce görülmemiş çeşitlilikte seçenekler sunuluyor"

AK Partili isimlerin mitinge katılmadığına dikkat çeken Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Saadet Partisi etkinliğine katılmak CHP açısından sıkıntılı olmuyor, buna karşılık ‘Kudüs’ gibi bir sihirli isim taşıyan etkinliğe AK Parti mesafe koyabiliyor.

İktidar odaklı yapı taşlarını anlamak açısından anlamlı bir saflaşma yaşanıyor.

AK Parti ile MHP’nin teşkil ettiği iktidar cephesine karşılık, Saadet’in başını çektiği, CHP’nin de içerisinde yer aldığı iktidar değişikliğini hedefleyen farklı cephe…

Kudüs ilk kez AK Parti’nin münhasır ilgi bölgesi dışında düzenlenen bir etkinliğin konusu oldu.

Tabloya bir kez daha yakından baktığımda, tarihi ister 2023 olsun veya daha erkene alınsın, bir sonraki seçimde sandık başına gideceklere daha önce görülmemiş çeşitlilikte seçenekler sunulduğunu görebileceğimizi düşünmeden edemiyorum.

“O zamana kadar MHP ‘Cumhur İttifakı’ içerisinde kalır mı?” sorusu eşliğinde var olan cepheleşmedeki güncel duruma kuşku ile yaklaşanlar ve ittifaklar arasında kaymalar yaşanacağına inananlar olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki günleri kuşkusuz ilginç gelişmeler bekliyor."