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Okay Yokuşlu asisti yaptı Celta Vigo kazandı

Celta Vigo kendi sahasında Sevilla’yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90. dakikada Sisto’nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

La Liga’nın 23’üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla’yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu’nun ilk 11’de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23’üncü dakikada Youssef El Nesyri’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, 78’inci dakikada Iago Aspas’ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90’ıncı dakikada Okay Yokuşlu’nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi.

Puanını 20’ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17’inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5’inci sırada kaldı.

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