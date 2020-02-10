Adem Büyük: Kupalar kaldırmaya geldim

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkarırken ''Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya ve kupalar kaldırmaya geldim.'' dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ligde daha önce sezonun ilk yarısındaki Hes Kablo Kayserispor maçında bir gol atan Adem Büyük, ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.

''Zor olacağını biliyordum''

Karşılaşmanın ardından galibiyeti ve sarı-kırmızılı takımdaki kişisel performansını değerlendiren Adem Büyük "Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyetin önemi çok büyük. Bu maçları kayıpsız geçmemiz azım. Galatasaray olduğumuz için her maçı kazanmak zorundayız. Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya ve kupalar kaldırmaya geldim. Galatasaray, kupaları kaldırmaya alışkın Türkiye'nin en büyük camiası. Bunun bilinciyle geldim. Zor olacağını biliyordum. Burada çok önemli oyuncular var. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Takımda çok iyi bir arkadaş ve rekabet ortamı var. Bundan sonrasında daha çok çalışıp önemli işler yapmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkesin ayağına yüreğine sağlık" dedi.