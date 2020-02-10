HABER /  EKONOMİ

Marmaray ücretlerine yüzde 35 zam geldi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan zammın ardından TCDD de Marmaray ücretlerine yüzde 35 zam yaptı.

İstanbul'da ulaşım fiyatlarına zam yağmuru var.İBB'nin ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapmasının ardından TCCD'ye bağlı Marmaray'a da zam geldi.

En kısa mesafe 3,50

Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL oldu.

Durak sayısına göre fiyatlar

1-7 durak arası 2.6 TL'den 3.5 TL'ye,

8-14 durak arası 3.25 TL'den 4.5 TL'ye

15-21 durak arası 3.80 TL'den 5.2 TL'ye

22-28 durak arası 4.40 TL'den 6 TL'ye

29-35 durak arası 5.20 TL'den 7 TL'ye

36-43 durak arası 5.70 TL'den 7.75 TL'ye yükseldi.

11 ay sonra zam

Bir önceki zam 13 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Böylece Marmaray bilet geçiş ücretleri 11 ay sonra yeniden zamlanmış oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Maske koronavirüsü engellemiyor! Ölümcül virüs başka yollarla da bulaşabiliyor
FETÖ'cüleri deşifre eden belleği gizleyen İlker Başbuğ'a Şebnem Bursalı'dan 7 yeni soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü
'Delillerimiz var' diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır
DEAŞ'lı teröristler Esad saflarına katılıyor! İranlı eski diplomattan şok eden sözler
Fehmi Koru Kudüs mitingindeki o fotoğrafı gördü coştukça coştu
ÖNCEKİ HABERLER
Twitter kullanıcı sayısı Türkiye'nin iki katına çıktı
Tamer Karadağlı kimdir yaşı kaç ilk eşi bakın kimdi?
Ersun Yanal iki ismi kızağa çekiyor
Furkan Korkmaz 31 sayı attı Philadelphia farklı geçti
Bircan Bali eşinden boşandı mı Bircan Bali kocası kimdir?
Azerbaycan'da oy kullanma işlemi sona erdi
Yorumlar 30 yorum