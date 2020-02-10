FETÖ'cüleri deşifre eden belleği gizleyen İlker Başbuğ'a Şebnem Bursalı'dan 7 yeni soru

Meclis'e FETÖ suçlaması getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tartışmalı geçmişi yakasını bırakmıyor. Şebnem Bursalı, FETÖ yapılanmasını anlatan flash bellekle ilgili işlem yapmayan Başbuğ'a 7 yeni soru daha sordu.

Geçmişte kendisine bizzat getirilen askeriye içindeki 15 bini aşkın subayın isimlerinin tek tek yer aldığı FETÖ listesi ile ilgili hiçbir işlem yapmadığı ortaya çıkan Başbuğ, hedef tahtasında.

Başbuğ'un 2007 yılında Tuncay Özkan'ın kendisine verdiği FETÖ yapılanmasını deşifre eden flash bellekle ilgili işlem yapmayan ve skandalın 2017 ortaya çıkmasına kadar kimseye bahsetmediği ortaya çıkmıştı.

Bellekte neler vardı?

Sözkonusu bellekte; TSK içindeki 15 bini aşkın subay ve astsubayın yaşam biçimi ve alışkanlıkları ile 86 general ile ilgili özel bilgiler, bunların FETÖ örgütü ile bağlantıları ve himmet ilişkilerinin yanısıra, FETÖ'ye karşı olan subaylarla ilgili (Alevi, Kürt, Solcu) gibi mezhepsel tanımlamalar ve özel yaşamlarına ilişkin karalama bilgileri bulunuyordu

Oysa "FETÖ ile mücadele eden tek asker bendim" diyordu

Her fırsatta "FETÖ ile mücadele eden tek asker bendim" diyen Başbuğ, bu belleği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verdikten sonra konuyu takip etmeyen Başbuğ'un samimiyeti sorgulanıyor.

Başbuğ'un ihmali 2017'de CHP sayesinde ortaya çıktı

Başbuğ, 15 Temmuz (2016) darbe kalkışmasını araştırmak üzere Meclis'te kurulan Komisyona verdiği ifadesinde bu olaydan bahsetmedi. Ta ki; 2017'de CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bu olayı ve sözkonusu bellekteki FETÖ'cü fişlemeleri açıklayana kadar.

Cumartesi günkü yazısında "O gün gereğini yapsaydın 15 Temmuz olur muydu?" diye soran Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, muhatabından yanıt alamadığı Başbuğ'a yeni yazısında 7 yeni soru daha sordu.

1- Kara Kuvvetleri Komutanlığınız dönemimde kaç FETÖ'cü subay ile ilgili işlem başlattınız? Kaç FETÖ'cü subayı ordudan attınız?

2- Genelkurmay Başkanlığınız döneminde kaç FETÖ'cü subayla ilgili işlem başlattınız? Kaç FETÖ'cü subayı ordudan attınız?

3- TSK, yaklaşık 2 bin yıllık en eski devlet mekanizması ve doküman ve belge konumunda son derece dikkatli. 2007'de size gelen FETÖ'cü subaylar listesini gönderdiğinizi söylediğiniz HKK'ye sevk belgesi nerede?

4-

Her fırsatta "FETÖ ile bir tek ben mücadele ettim" diyorsunuz. Bunun bir ayak izinin olması gerekir. Bu izler, belgeler, dökümanlar nerede?

5- Geçmişte mücadele ettiğiniz irticanın tanımı nedir?

6- İrtica ile mücadele adı altında FETÖ ile mi yoksa muhafazakar subaylar ve eşleriyle mi mücadele ettiniz?

7- Siz irtica ile mücadele adı altında samimi inanan subayları ordudan atarken bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'cülere mi alan ve kadro açtınız?