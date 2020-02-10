Sigaraya zam geldi iddiası yayıldı yeni sigara fiyatları sızdı

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber sosyal medyanın konusu oldu. Hızla yayılan iddiaya göre Şubat ayının sonunda geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına yeni zam gelecek. 2020 yılında sigara fiyatlarına 6 liralık bir zam gelecek. Bu iddia henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı fakat yeni zamlı sigara fiyatları dolaşmaya başladı.