Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız ne iş yapıyor mesleği

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile bir mekandan çıkarken görüntülendi herkes yeni sevgilisi mi diye merak etti. Peki Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında objektiflere yakalanan genç sevgilisi Iraz Yıldız kimdir yaşı kaç ve Iraz Yıldız ne iş yapıyor?

Çocuklar Duymasın'ın Taş Fırın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın adı kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk dedikodularına karıştı. 52 yaşında olan Tamer Karadağlı aslen Ankaralı ve bir kez evlilik yaptı. Tamer Karadağlı kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında evlendi ve 2007 yılında boşandı. Tamer Karadağlı'nın Zeyno Karadağlı adında bir kızı var.

Oyuncu Tamer Karadağlı, önceki akşam uzun boylu esmer bir kadın ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Karadağlı, görüntülendiklerini fark edince bir hayli gerildi.

Karadağlı, faşların patlamasıyla yanındaki kadına, "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu.

Vale ücretini ödeyen Tamer Karadağlı, "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi.

Tamer Karadağlı kimdir: Azeri kökenli ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.

Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

IRAZ YILDIZ KİMDİR: Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi.

2017 Eylül‘de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say’ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana’ Sony Classical ile kaydetmiştir.

Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam’da Bart van de Roer ile devam etmektedir.