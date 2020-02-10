Türk ve Rus heyetleri bir araya geliyor! Kritik görüşmenin konusu İdlib

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki durumu masaya yatırdıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, heyetler bugün öğle saatlerinde Ankara'da toplanacak.

Diplomatik, askeri ve istihbarat birimleri toplanacak

Görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması öngörülüyor.

Rusya tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katılması bekleniyor.