HABER /  GÜNCEL

CHP’li vekilden ilginç navigasyon iddiası

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, akıllı telefonlardaki Navigasyon uygulamalarının kullanıcıları ücretli yollara yönlendirdiği iddiasında bulundu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, navigasyon hizmet sağlayıcılarının insanları ücretli yollara yönlendirdiği iddiasında bulundu. Yalım, "Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var?" sorusunu sordu.

Sözcü'nün haberine göre, Yalım, özellikle İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı navigasyon programlarının bulunulan noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının, ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu söyledi.

İşbirliği anlaşması mı var?

Yalım, TBMM'de yaptığı açıklamada, “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hulusi Akar, Mustafa Varank ve MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a sürpriz ziyaret
Marmaray ücretlerine yüzde 35 zam geldi
Maske koronavirüsü engellemiyor! Ölümcül virüs başka yollarla da bulaşabiliyor
FETÖ'cüleri deşifre eden belleği gizleyen İlker Başbuğ'a Şebnem Bursalı'dan 7 yeni soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü
'Delillerimiz var' diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır
ÖNCEKİ HABERLER
Muazzez Ersoy'un ilk eşi İsmet Özhan kimdir kaç yaşında son haline bakın
Türk ve Rus heyetleri bir araya geliyor! Kritik görüşmenin konusu İdlib
Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız ne iş yapıyor mesleği
Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Twitter kullanıcı sayısı Türkiye'nin iki katına çıktı
Tülin Yazkan Engin Akyürek sevgili mi fotoğrafları sızdı iddiası
Yorumlar 1 yorum