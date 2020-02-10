YPG/PKK'dan 'Baas tipi' tehdit

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de kamu kurumlarında çalışanları, örgüte üye olmamaları halinde işten çıkarmakla tehdit ederek, Baas Partisi'nin yöntemlerini taklit ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK, işgal ettiği Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde memurları, örgütün sözde siyasi kanadına üye olmaya zorluyor.

Aksi halde işlerine son verme tehdidini savuran örgütün bu yöntemi, memurları zorla Baas Partisi'ne üye yapan Esed rejimini hatırlatıyor.

Teröristler, örgüte katılmayı kabul edenlere akaryakıt ve diğer yardımlar konusunda öncelik verileceği vaadinde bulunuyor.

Kamışlı ilçe merkezinde adını vermek istemeyen bir kadın çalışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çalıştığımız binaya 4 YPG/PKK unsuru geldi. Örgütün siyasi kanadına üye olmayanların katılmak zorunda olduğunu söylediler. Buna karşı çıkanları işten çıkartmakla tehdit ettiler. Ben YPG/PKK'lı değilim ve olmak da istemiyorum. Şimdi kararsızım. Eğer kabul etmezsem maaşımdan olacağım." şeklinde konuştu.