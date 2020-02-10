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Sabine Kasırgası Almanya'yı vurdu hayat felç

Almanya'da etkisini gittikçe artıran Sabina Kasırgası nedeniyle ülke genelinde 350’den fazla uçuş iptali yaşanırken demir yolu hatları da ulaşıma kapandı.

Alman Meteoroloji Dairesi, daha fazla etkisinin artması beklenen Sabine Kasırgası'na karşı vatandaşları uyard. Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

Binlerce kişi alanlarda mahsur kaldı

Başta Frankfurt olmak üzere ülke genelindeki havaalanlarında uçuş iptallerine bağlı uzun kuyruklar oluştu.

Uçuşlar iptal

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Okullar tatil edildi

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerinde, Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerinde de aksamalar yaşandı, bazı hatlardaki ulaşım tamamen iptal edildi.Kasırga nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar tatil edildi.

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