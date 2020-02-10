Samsung Galaxy Z Flip'in tasarımı Oscar ödüllerinde ortaya çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, yarın lansmanını yapacağı yeni katlanabilir ekranlı telefonunu ilk kez Oscar Ödülleri'nde gösterdi. Bu sayede cihazın tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

92. Oscar Ödülleri töreninde Samsung'un Galaxy Fold'dan sonraki ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'in görüntüsü ortaya çıktı.

The Verge'de yer alan habere göre, lansmandan bir gün önce yayınlanan reklam ile cihaza ait bazı detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu.

Bir önceki modelin aksine dikey katlanabilir bir yapıya sahip olan cihaz, çift arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihaz ayrıca katlanıldığı zaman da bildirimlerin görüntülenmesine imkan tanıyan ufak bir ekrana sahip.