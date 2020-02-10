Abdülkadir Selvi: İlker Başbuğ FETÖ ile değil AK Parti ile mücadele etti

FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili suçlamaları nedeniyle AK Parti tarafından mahkemeye verilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gerçekten FETÖ ile mi mücadele etti yoksa AK Parti ile mi? Cevabını Abdülkadir Selvi yazdı....

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı olarak AK Parti'yi ima etmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Başbuğ, FETÖ'yü bitirmek istediklerini ancak gece yarısı çıkartılan yasa ile FETÖ'nün ellerinden alındığını idde etmiş, AK Parti de bu suçlamalar nedeniyle Başbuğ hakkında dava açmıştı. Tartışma sürerken Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Başbuğ'un görevde olduğu dönemde, FETÖ ile değil AK Parti ile mücadele ettiğini yazdı.

"İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde FETÖ’yle değil, AK Parti ile mücadele etti." diyen Selvi "Askerler AK Parti ile mücadele edeceklerine FETÖ’nün askeri ayağını ortaya çıkarsalar 15 Temmuz olmazdı." iddiasında bulundu. İşte Selvi'nin yazısından satır başları:

- Erdoğan’ın katılacağı ilk YAŞ toplantısı öncesinde yapılan hazırlık toplantısında hükümete uyarı verilmesi tartışılmış, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, “Muhtıra vermeye niyetim yok” demek zorunda kalmıştı.

- Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasının yapıldığı 27 Nisan günü, asker hükümete karşı muhtıra verdi. Aynı gün Meclis’te 367 tartışması açıldı.

- Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon operasyonları sırasında boş lav silahını elinde tutarak basın toplantısı düzenledi. “Borudur, boru” ve “kâğıt parçası” sözleriyle hafızalarda yer alan basın toplantısında hükümeti hedef aldı.

- Askerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili düzenlemeye İlker Başbuğ sert tepki gösterdi. Trabzon’da namlusu millete çevrilmiş olan savaş gemisinde yaptığı uyarılar, 27 Nisan e-muhtırasına muhatap olan hükümette askerin siyasete müdahalesi olarak görüldü.

KAPATMA DAVASI ONUN ZAMANINDA AÇILDI

- AK Parti, 22 Temmuz’da gittiği seçimlerden yüzde 47 alarak çıktı. Ancak 14 Mart’ta kapatma davası ile yüz yüze kaldı. Dosyanın Genelkurmay’da hazırlanıp dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’ya verildiği söylendi. O dönem İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanıydı ancak Genelkurmay Başkanı olacağı için Yaşar Büyükanıt karargahla ilgili işleri ona bırakmıştı

- Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt, Anayasa Mahkemesi’nde başörtüsüyle ilgili görüşmenin yapılacağı dönemde 4 Mart 2008 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ ile görüştü. Bu görüşmeden on gün sonra AK Parti hakkında kapatma davası açıldı. Paksüt’ün Başbuğ’u bir diğer ziyareti de AK Parti hakkındaki kapatma davasının görüşüleceği 13 Haziran’da gerçekleşti. Başbuğ’un görüşme trafiği AK Parti’yi rahatsız etti.

- İlker Başbuğ, AK Partilileri FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlamak yerine FETÖ’nün askeri ayağıyla mücadele etse, 15 Temmuz’da darbe yapacak gücü bulamazlardı.