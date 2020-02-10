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Emekli maaşı ödeme günleri Bağkur emeklisi ne zaman maaş alır?

Emekli olan ve yakın zamanda emekli olacak binlerce vatandaş Bağkur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2020 yılında 4B kapsamındaki Bağkur emekli maaşı ödeme günleri...

Bağkur emeklileri maaşlarını ayın hangi günlerinde alır? Emekli vatandaşların bir ay dahilinde maaşlarını aldıkları günler bazı kriterler göre belirlenmektedir. Emekli maaşlarının yatırılma tarihi emekli kişinin; tahsis numarası, doğum tarihi gibi bilgilerine göre değişiklik gösterir

Peki, 4B kapsamında bulunan Bağkur emeklilerinin maaşları ayın hangi günlerinde yatırılıyor? İşte ayrıntılar...

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağkur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre Bağkur emeklilerinin maaşları;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde yatırılır. 

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