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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya ağır sözler! Böyle bir kişiyle hiç çalışmadım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birkaç gün önce İngiliz The Guardian'a demeç veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye hakkında sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, 'dürüst olmayan böyle bir kişiyle hiç çalışmadım' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünyadaki politik gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye hakkında skandal sözler sarf eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sert bir dille eleştirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Akıncı'ya sert sözler

KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu biri değilim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu işten sorumlu.

Kıbrıs'ta bir çözüm için tutumumuz ortadadır. Bazı Batılı ülkelerde aşırı sağ ve aşırı sol partiler Türkiye'yi malzeme yaptılar. Ben ve hiç kimse bir siyasetçinin Kıbrıs'ta Türkiye'yi malzeme yapmasını beklemezdik. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını biz savunurken böyle şeylerin olmasını nasıl izah edeceğiz. Biz ne diyoruz? O ne diyor? Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye’de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım.

Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.

Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye’ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor.

Rus heyetiyle 2. toplantı

Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Görüşmede karşılıklı öneriler oldu. toplantı sonunda bir mutabakat sağlanmadığı için sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi.

Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak. İdlib’de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Rejimin saldırganlığına engel olmak gerekiyor.

Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir.

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