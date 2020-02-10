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Antalya'da yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan sürücü öldü, eşi ise ağır yaralandı. Çiftin 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Feci kaza Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde 22.10 sıralarında meydana geldi. Aksu ilçesinden şehir merkezi istikametine ilerleyen İlker E. idaresindeki 36 EH 044 plakalı araç ile, Mehmet Fatih Taşıran’ın kullandığı ve içerisinde eşi Gizem Yiğit Taşıran’ın bulunduğu 07 Y 8628 plakalı aracın karıştığı kazada iki araç da adeta hurdaya döndü.

Araçlardan Mehmet Fatih Taşıran’ın kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu, İlker E.’nin kullandığı otomobil ise yol ortasındaki bariyerlere çarptı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlker E. kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde sıkışan Taşıran çifti, itfaiyenin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkartıldı. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran hastaneye kaldırılacağı sırada yaşamını yitirdi. Yaralanan Gizem Yiğit Taşıran ise tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Mehmet Fatih Taşıran ile yaralan Gizem Yiğit Taşıran’ın 8 ay öncesi evlendikleri ortaya çıktı. Kazayı duyup olay yerine gelen İlker E.’nin yakınları ise 1 kişinin öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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