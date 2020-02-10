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Mircea Lucescu Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlandığı takdirde danışman olacağını söyledi. Kocadağ, Rumen teknik adamın bu hafta İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, bu sabah yapılan antrenman esnasında basın mensuplarıyla sohbet etti.

''Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız''
Emre Kocadağ anlaşma sağlamaları halinde Lucescu'nun sportif direktör değil futbol aklı olarak danışmanlık yapacağını söyledi ve "Shaktar'daki yapılanmaları biliyoruz, o yönde futbol aklı olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli.Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

Boateng ve Rebecho'nun durumu
Boateng ve Rebecho'nun sözleşme durumlarını da açıklayan Kocadağ "Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacaktı. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Rebecho'da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hâlâ. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ama kulübünün de Rebecho'nun oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz' dedi.

"Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık''
Takımdaki genel havanın iyi olduğunu belirten Kocadağ "Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz,inşallah böyle devam ederiz" dedi.

Avcı'nın ücreti ödenecek
Kocadağ, Abdullah Avcı'nın yeni bir takımla anlaşana kadar ücretini ödemeye devam edeceklerini, sözleşme şartlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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